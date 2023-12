Ucciso in casa con due coltellate | in fuga il presunto omicida

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Covo. È ancora inK. H., trentenne di origine pakistana che nel pomeriggio di domenica (17 dicembre) avrebbecon dueun coinquilino connazionale di un appartamento in via Pradone a Covo. La dinamica è tutta da chiarire. All’origine dell’omicidio ci sarebbe una lite, pare per motivi economici, all’interno di un’abitazione al secondo piano di una palazzina al civico 1 che affaccia sulla Provinciale che porta a Romano di Lombardia. Sconosciuta anche l’ora del delitto perchè ilassassino dopo aver colpito l’uomo, di cui si sa solo il nome, Said, e un’età indicativa, tra i 30 e i 40 anni, è sceso ed è scappato via in auto. A trovare il cadavere sono stati a metà pomeriggio altri due abitanti della, intestata a un italiano di Romano, rientrati dopo aver pranzato ...