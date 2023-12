Tuttosport – “Linetty | sei il Toro” Anche Juric lo esalta

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) 2023-12-18 09:30:00 Arrivano conferme da TS: TORINO – Cominciamo con un siparietto social tra Karole Ricardo Rodriguez che dice tutto sul momento granata. Emblematico sotto ogni aspetto. Il polacco sul suo profilo Instagram ha postato una foto scrivendo: “Noi siamo il”. Il capitano Rodriguez ha commento elogiandolo: “Tu sei il”, con tanto di affettuosa risata di Milinkovic-Savic. Essì, Karol, è diventato un altro leader granata, una risorsa importante,come ha confermato lo stesso. «è un giocatore che ci dà equilibrio, in allenamento quando c’è lui si percepisce che la squadra sta meglio, sta diventando fondamentale». Al polacco complimenti migliori non potevano arrivare. Ma, in tutta sincerità, non c’era bisogno del plauso del tecnico per ...