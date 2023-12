Turetta | 22esimo compleanno in carcere

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Chi lo ha incontrato per i corridoi delracconta che cammina con lo sguardo basso, come se si vergognasse. Filippo, nel giorno del suo, probabilmente starà facendo i ...

Chi lo ha incontrato per i corridoi del carcere racconta che cammina con lo sguardo basso, come se si vergognasse. Filippo, nel giorno del suocompleanno, probabilmente starà facendo i conti con la sua nuova vita da carcerato. Quello che per 21 anni è stato un giorno di festa oggi è stato semplicemente il ...

Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, è ancora considerato un detenuto ' a elevato indice di vigilanza ' per rischio suicidio. Lo confermano fonti qualificate all'Agi preci ...

Oggi, lunedì 18 dicembre, Filppo Turetta compie 22 anni, come quelli che aveva compiuto Giulia Cecchettin il 5 maggio e che aveva al momento della sua morte l'11 novembre, quando ...