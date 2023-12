Trump | il ritorno Quando tutte le strade sembrano portare a una dittatura

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Smettiamola di credere alle false illusioni e affrontiamo la cruda realtà: negli Stati Uniti esiste un percorso chiaro verso la, che si accorcia ogni giorno di più. Fra 13 settimane Donaldavrà conquistato la nomination repubblicana. Nella media dei sondaggi di RealClearPolitics (per il periodo dal 9 al 20 novembre),è in vantaggio di 47 punti sul concorrente più vicino e di 27 punti su tutti gli altri sommati. L’idea che sia ineleggibile alle elezioni generali è insensata – in tutti gli ultimi sondaggipareggia o è in vantaggio sul presidente Biden – e priva gli altri sfidanti repubblicani della loro ragione di esistenza. Il fatto che molti americani potrebbero preferire altri candidati, fatto tanto sbandierato da politici saggi come Karl Rove, diventerà presto irrilevante ...