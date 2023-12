(Di lunedì 18 dicembre 2023), presidente dell’associazionelibero Montegrappa, ènella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre all’ospedale Ca’ Foncello di, dove era stato ricoverato per un attacco cardiocircolatorio avutol’atterraggio con ilessere stato rianimato dal personale sanitario del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) di Crespano del Grappa, in provincia di, il 50enne era stato trasportato con l’elisoccorso e ricoverato d’urgenza, ma un secondo infarto nella notte è stato fatale. L’allarme era scattato sabato pomeriggio, alle 14 circa, pocol’atterraggio dial Relais Garden di Borso del Grappa: recuperando la vela l’uomo è svenuto ...

commenta A Paese (Treviso) un bimbo di 10 mesi è morto per un malore mentre era all'asilo . Il piccolo non si è svegliato al termine del riposino ... (247.libero)

morto a 70 anni per un presunto malore improvviso Gino Zago , storico imprenditore trevigiano noto per la sua azienda di confetture e marmellate. ... (ilgiornaleditalia)

Addio a Eddy Forner , l’ex ciclista professionista di 48 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Quinto di Treviso . Le cause della ... (ilgiornaleditalia)

Malore dopo il volo con il parapendio, morto presidente dell'Aeroclub Montegrappa

...un improvviso. Gianluca Soncin, 50enne di Borso del Grappa, presidente dell'aeroclub 'Volo libero' Montegrappa, è spirato nella notte tra sabato e domenica all'ospedale Ca' Foncello di,...

Treviso, malore dopo il volo con il parapendio: morto Gianluca Soncin, aveva 50 anni Il Fatto Quotidiano

Malore dopo il volo con il parapendio, morto presidente dell'Aeroclub Montegrappa PadovaOggi

Serie A: tonfo di Trento, Dolomiti sconfitta 86-78 a Treviso

Nella dodicesima giornata di Serie A di basket cade Trento, sconfitta 86-78 in casa di Treviso. Un primo tempo equilibrato, in cui la Dolomiti rimane a galla grazie a Grazulis e Baldwin. Nel terzo per ...

Giardiniere colpito e ucciso da un ramo a Valdobbiadene: inchiesta aperta sull’infortunio mortale

Lunedì potrebbe essere disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso di Adriano Panazzolo. Si attende la relazione degli ispettori dello Spisal. Nuovi ...