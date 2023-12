Trevisani | «Inter davanti corta Senza la Thu-La rischi con tutte»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Riccardoha sottolineato la predi un problema in casa. Su Pressing si fa riferimento all’attacco molto corto. ROSA –fa notare questioni da risolvere: «In campionato il turnover viene fatto molto meno, in Champions League molto di più. Inzaghi vuole vincere lo Scudetto, è normale perché è più facile da vincere della competizione europea. Certamente si poteva arrivare primi nel girone con la Real Sociedad. L’, in attacco è costretto a girare i calciatori. Con Sanchez e Arnautovic si fa fatica a battere tante squadre in Serie A,la Thu-La la squadra non è dello stesso livello. Bisogna preservarli, giusto diluire il loro minutaggio. Negli altri ruoli ci sono le alternative, guardate Bisseck ...