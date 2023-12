Trevisani | «Inter-Atlético Madrid | ecco come Inzaghi può vincere»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Agli ottavi di finale di Champions League sarà la volta di. Gli spagnoli, però, non giocano più il calcio degli ultimi anni, secondo Riccardovenuto a Sport Mediaset. VULNERABILI – Per il big match, valido per gli ottavi di finale di Champions League, i nerazzurri avranno da scalare più di una difficoltà. Riccardoha analizzato l’avversario della squadra di Simone: «diversa dalla squadra che si chiudeva a ‘catenaccio’ degli scorsi anni. Dal punto di vista tattico gli spagnoli hanno cambiato molto. Diego Pablo Simeone non gioca più con una difesa a quattro, ma li schiera a tre. In questo sitema ...