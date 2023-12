“Treni strapieni e in ritardo Mi sto rassegnando a usare l’auto | anche se inquina e costa di più”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Francesco C., 26 anni, un lavoratore pendolare della linea Bergamo-Milano via Pioltello. “Vi scrivo per segnalare il disagio che io e tutti gli altri pendolari abbiamo provato nella mattina di mercoledì 13 dicembre. Premetto che io prendo sempre il treno da Verdello delle ore 7.56 ma purtroppo a causa dei lavori di potenziamento della stazione di Bergamo hanno dovuto effettuare delle modifiche alla circolazione, ovvero: cancellare il treno delle 7.56 e posticipare la partenza da Verdello del treno precedente dalle 7.44 alle 7.49. Questo significa che ora per un flusso di gente che prima era distribuito su dueora invece è solamente su uno. Mercoledì 13 arrivo in stazione alle 7.40 e vedo che il treno delle 7.49 per Milano Centrale è indi 10 minuti, dico: “vabbè dai tutto nella norma”. Dopo 10 minuti ...