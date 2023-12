Travis Barker dei Blink-182 ha messo in vendita i suoi vestiti insanguinati

Quando si parla di memorabilia, ovvero gli oggetti appartenuti a un personaggio famoso o legali a un evento storico, i fan non conoscono limiti in ... (lookdavip.tgcom24)

Quando si parla di memorabilia , ovvero gli oggetti appartenuti a un personaggio famoso o legali a un evento storico, i fan non conoscono limiti in ... (247.libero)

Travis Barker vende (per migliaia di dollari) i suoi indumenti insanguinati

Quando si parla di memorabilia , ovvero gli oggetti appartenuti a un personaggio famoso o legali a un evento storico, i fan non conoscono limiti in quanto a spesa.ha venduto gli oggetti del tour con i Blink - 182 a cifre esorbitanti. Il particolare Sono intrisi di sangue del musicista. Il bebè die Kourtney C'era grande attesa per il tour ...

Travis Barker vende (per migliaia di dollari) i suoi indumenti insanguinati Lookdavip

Blink-182, gli indumenti macchiati di sangue di Travis Barker venduti on line: il prezzo è da non credere leggo.it

Blink-182, gli indumenti macchiati di sangue di Travis Barker venduti on line: il prezzo è da non credere

Sul sito del batterista dei Blink-182, Travis Barker, il musicista ha deciso di aprire una sezione vendita chiamata "Trofei da collezione", dove sono stati messi in vendita alcuni ...