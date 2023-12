Trattative e fuoco amico sugli ostaggi – Ascolta

"Dobbiamo lavorare per un cessate il fuoco", ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron , all'apertura della conferenza umanitaria su Gaza ... ()

Israele : "Presa roccaforte di Hamas nel Nord di Gaza". Trattative per un cessate il fuoco di tre giorni

Colloqui in corso per la liberazione di una decina di ostaggi in cambio di una tregua temporanea. La condanna Onu: "Crimini guerra commessi sia da ... (huffingtonpost)