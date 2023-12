Tranquillo Prodi | c' è sempre Cossiga

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Da Panorama del 6 agosto 1998 Adesso abbiamo capito che cosa intendeva Massimo D'Alema quando diceva: bisogna fare dell'Italia un Paese normale. Voleva cioè restituire alla politica i connotati d'origine, quelli che hanno caratterizzato la Prima repubblica dall'inizio al termine. Era animato, il giovane segretario pidiessino, dalla nostalgia per i minuetti, per i vertici, i confronti e soprattutto le verifiche. Infatti, alcune settimane fa l'avvenimento di Palazzo al quale stampa e televisioni hanno dedicato più spazio è stato proprio la verifica, una parola dal significato vago e per questo, forse, ricca di fascino o addirittura di magia. Silenzio, si verifica. E tutti gli italiani ammutolirono rispettosi e certi che la loro vita, oltre a quella del governo, sarebbe cambiata. Se c'era un problema in sospeso, Romanoevitava entusiasticamente di affrontarlo: ...