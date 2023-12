Tragico scontra tra due auto e un pullman | muore un bambino

Leggi su notizie

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sono diverse le persone che sono rimaste coinvolte nel maxi-tamponamento e ci sono tanti feriti E’ morto undi 13 anni in unincidente. E’ successo sulla strada statale numero 16 Adriatica, all’altezza di Petacciato, dove si sonote in modo terribile duee unbus di linea extraurbano, con diversi passeggeri a bordo e due. Ilsi trovava in una delle macchine coinvolte ed era insieme ai genitori. Il luogo dell’incidente sulla strada statale 16 Adriatica dove ha perso la vita un(foto X-Notizie.com)Nello scontro sono rimasti gravemente feriti anche i genitori del ragazzo deceduto. Il padre è in ospedale in gravissime condizioni, si trova ricoverato al San Timoteo di Termoli, mentre sono da accertare le ...