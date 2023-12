Tragedia sull’Appia | motociclista finisce fuori strada | elitrasportato in ospedale a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Gravissimo incidente ieri mattina, domenica 17 dicembre 2023,: ferito unfinito. Nella giornata di ieri, lungo le curve dell’Appia che si trovano tra Fondi e Itri, precisamente nei pressi del Fortino di Sant’Andrea, si è verificato un gravissimo incidentele che ha coinvolto undi 34 anni residente a Minturno. Ilcoinvolto nell’incidenteIl centauro, per cause ancora da accertare, è finitocon la propria motocicletta, riportando gravissime ferite che hanno reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il suo trasporto d’urgenza in un polo ospedaliero di. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente ...