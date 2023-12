Traffico Roma del 18-12-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana Raimondi le sentenze illungo l’intero percorso del raccordo anulare In particolare abbiamo incolonnamenti in carreggiata esterna dallaFiumicino a Lviv per la 24Teramo stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana c’è l’aria e proseguendo tra nomentane Casilina 30 min che coda in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est raccordo anulare è trafficata anche via del Foro Italico tratto della tangenziale in fila dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria direzione di San Giovanni anche in zona Prati e San Pietro ci sono difficoltà per i lavori in piazza Pia 3 lentamente Code in tutta l’area circostante in particolare sul lungotevere per quanto riguarda il trasporto pubblico tre ...