Traffico Roma del 18-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana Raimondi le sentenze illungo l’intero percorso del raccordo anulare In particolare abbiamo incolonnamenti in carreggiata esterna dallaFiumicino Lviv per la 24Teramo stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana c’è l’aria e proseguendo tra Nomentana e Casilina 30 min che coda in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est raccordo anulare è trafficata anche via del Foro Italico tratto della tangenziale in fila dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria direzione di San Giovanni anche in zona Prati è San Pietro ci sono difficoltà per i lavori in piazza Pia 3 lentamente Code in tutta l’area circostante in particolare sul lungotevere per quanto riguarda il trasporto pubblico tre ...