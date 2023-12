Traffico Roma del 18-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana Raimondiintenso sulla principale rete viaria in uscita dalla capitale lungo tutto il percorso del raccordo anulare In particolare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra Trionfale Salaria e proseguendo tra bufalotte da piazze sta situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina code anche sulla Cassia bis Veientana pere lavori dal raccordo anulare a Castel de’ ceveri lezione di Viterbo si sentirà questo via Cristoforo Colombo dal raccordo anulare a via di Malafede in direzione di Ostia oltre alè segnalato anche un incidente trafficata via del Foro Italico tratto della tangenziale in fila da galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla ...