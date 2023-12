Traffico Roma del 18-12-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lungo tutto il percorso del raccordo anulare In particolare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra Trionfale Salaria e proseguendo tra bufalotte doppia stessa situazione carreggiata esterna tra laFiumicino allana trafficato anche via del Foro Italico tratto della tangenziale in fila dalla galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale code a tratti fino a via Tiburtina stessa situazione in posta da via dei Monti Tiburtini a via Salaria ci sono cose poi sul viadotto della Magliana in direzione dell’aeroporto oltre alè segnalato anche un incidente per quanto riguarda il trasporto pubblico tre linee verso il centro gratuite per l’intero periodo ...