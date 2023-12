Traffico Roma del 18-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità mentre prosegue il piano trasporti per le festività natalizie sono definiti gli orari per il servizio di trasporto pubblico in città nelle giornate del 24 e 26 dicembre il 24 dicembre le linee di bus tram e metro saranno in servizio fino alle ore 21 per le linee notturne di bus Il servizio si svolgerà regolarmente a Natale le linee di superficie e le metropolitane saranno attive dalle 8:30 alle 13 e poi dalle 11:30 alle 21 alle 23:30 il servizio di bus riprenderà con le linee notturne il 26 dicembre poi normale servizio dei giorni festivi gli orari delle Ferrovie termini Centocelle Metre enord sono sumobilita.it