Traffico Roma del 18-12-2023 ore 12 | 30

(Di lunedì 18 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare ancora disagi per incidente avvenuto stamani carreggiata esterna Ci sono code tra la Aurelia il bivio con laFiumicino l’incidente che ha visto il coinvolgimento di 6 veicoli tra cui un grosso camion e tre furgoni è venuto al km 1 e 600 si transita su una sola corsia ripercussioni in carreggiata interna con le code dal bivio con laFiumicino sino allo svincolo Pisana è ancora per quanto riguarda la carreggiata se non abbiamo incolonnamenti a partire dall’ uscita Pontina Eur fino allo svincolo per La via Appia ripercussioni sulla stessa via Appia con le code da Ciampino fino all’imbocco per il raccordo restiamo sul Raccordo Anulare permangono Code in carreggiata interna tra le uscite cazzi e salari e successivamente ...