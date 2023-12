Traffico Roma del 18-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare permangono i disagi a causa dell’incidente che ha visto coinvolti sei veicoli con ilincolonnato tra l’uscita per l’Aurelia è l’uscita per Fiumicino in carreggiata esterna dopo l’atterraggio dell’elisoccorso riaperta una corsia sulla carreggiata esterna è riaperta completamente la carreggiata interna rimasta in precedenza chiuse per permettere i soccorsi ripercussioni anche lungo la carreggiata interna tra le uscite per Fiumicino e Pisana sempre sul raccordo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra l’uscita Laurentina e Appia facciamo sul tratto Urbano della A24 dove si sta in coda per incidente tra lo svincolo di via Filippo Fiorentini e l’ingresso con la tangenziale un altro incidente hai registrato sulla tangenziale Ci sono code tra viale Castrense l’uscita per la 24 in ...