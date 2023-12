Traffico Roma del 18-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per la mobilità conclusi i lavori di ammodernamento della linea tra Anagnina e Ottaviano la metro a lo ricordiamo è tornata Attiva anche di sera con i consueti orari Dunque tutte le linee della metropolitana sono attive dalla domenica al giovedì dalle 5:30 alle 23:30 e il venerdì e il sabato prime corse sempre alle 5:30 del mattino e ultime alle 1:30 di notte Attenzione però oggi e domani per lavori di rinnovo dei Binari sulla metro C la sera dalle 20 e sino al termine del servizio la circolazione sarà interrotta tra Grotte celoni e pantano e in quel tratto il servizio dei treni sarà sostituito dalla navetta alibus MC4 In collaborazione con Luce Verde infomobilità