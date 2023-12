Traffico Roma del 18-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in aumento illungo la rete viaria della città metropolitana disul Raccordo Anulare in carreggiata interna coda tratti tra Salaria Nomentana e tra Prenestina e Appia in carreggiata esterna invece si rallenta tra Prenestina e Tiburtina per quanto riguarda gli accessi nel capoluogo abbiamo coda su via Flaminia tra il raccordo e viale di Tor di Quinto e sul tratto Urbano della A24 sempre tra il raccordo il video con la tangenziale est coda anche sullaFiumicino tra Viale Isacco Newton e via della Magliana sempre verso il centro del trasporto ferroviario linea rallentate sul nodo diper problemi tecnici nei pressi diTermini In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...