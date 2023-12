Traffico Roma del 18-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione il momento illungo la rete viaria della città metropolitana dicomeNord con le code sulla Flaminia tra Labaro e due ponti Dove troviamo anche la presenza di un incidente avvenuto in prossimità di via di Grottarossa e sulla Salaria con ilin coda tra Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe passiamo sulle tratto Urbano della A24 dove si sta in coda tra il raccordo anulare e la tangenziale è sulla tangenziale si rallenta tra le uscite via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico su Grande Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra l’uscita è trafficata la via Appia tra l’aeroporto di Ciampino e via delle Capannelle E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...