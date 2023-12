TPL su gomma | integrazione | inclusione e figure professionali

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 dicembre 2023) di Luca Brancaccio (*) Dall’ultimo rapporto dei Servizi Europei per l’impiego (EURES) sulle carenze delle, emerge un dato addir vero agghiacciante. Circa il 50% dei paesi della UE hanno classificato la carenza di conducenti di autobus come “grave”. Nel settore del trasporto stradale, anche il fenomeno migratorio svolge un ruolo importante, ma assume un potenziale inutilizzato, atteso che solo l’8% dei lavoratori stranieri è impiegato in professioni qualificate e tecniche. Ciò in considerazione che l’offerta formativa complessiva è in grado di soddisfarne soltanto il 60% della domanda potenziale. In ambito nazionale, si registra una condizione molto fragile dei giovani italiani ed una scarsa dinamica del ricambio generazionale con una conseguente ridotta componente più giovane in ambito occupazionale. Nel merito, nel secondo ...