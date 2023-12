Tornano obbligatori i tamponi anti Covid ma non per tutti

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 dicembre 2023) È già qualche settimana che si risente parlare del-19 in maniera più insistente: con l’arrivo del freddo, infatti, il virus è tornato a colpire e negli ultimi giorni, lo sta facendo in maniera piuttosto sostenuta. Per questo il ministero della Salute ha ribadito nuovamente ai pazienti sintomatici l’obbligo di effettuare i tamponi. Non a, però. Il Nobel per la Medicina 2023 a Karikò e Weissman per gli studi sui vaccini...