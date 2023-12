TNA | Pubblicizzata una grandissima sorpresa per Hard to Kill | scoppiano i rumor a riguardo

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La TNA è ormai prossima a tornare.to2024, in programma il prossimo 13 gennaio, segnerà il ritorno dello storico brand che ha scritto, nel bene e nel male, la storia della disciplina. Il PPV sarà il primissimo evento con il “nuovo” marchio TNA e dobbiamo aspettarci diverse sorprese. Almeno secondo le parole di Scott D’Amore. In un’intervista a Busted Radio Open, il presidente di IMPACT ha voluto annunciato una firma decisamente importante in arrivo, che verrà rivelata proprio durante l’evento in programma a Las Vegas. Lo show sta inoltre venendo pubblicizzato dalla federazione con due slogan molto particolari, ovvero “worlds will collide” (i mondi collideranno ndr) e “you won’t believe who is showing up” (non potete credere chi ci sarà ndr). Una pubblicità aggressiva, che potrebbe riguardare una partnership con altre federazioni ...