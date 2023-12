Thuram | «Devo giocare dove aiuto l’Inter! Tanti ringraziamenti»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ha impattato notevolmente in Lazio-Inter 0-2, aiutando a trovare i tre punti fondamentali per andare a +4 sulla Juventus seconda. Le sue parole nell’intervista con Inter TV. LO STACCO – Marcusfesteggia per lo 0-2 di Lazio-Inter: «Mi sento giocatore dell’Inter, mi sento di aiutare la squadra ela squadra. La Coppa Italia? Abbiamo già giocato il Bologna, una squadra molto forte con un allenatore molto forte: sarà una bella partita. L’influenza di mio padre? Senza di lui, gli allenatori che ho avuto da piccolo e i miei compagni non sarei quello che sono oggi. Li ringrazio sempre». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...