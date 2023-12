The Crown 6 | il finale perfetto di una stagione imperfetta

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dopo sette anni, Theè arrivata al suo epilogo definitivo. La sesta, infatti, chiude il racconto pubblico e privato della famiglia Windsor e degli eventi che hanno riflettuto sulla cultura e la società britannica. E lo fa con dieci episodi rilasciati in due momenti diversi che, però, hanno mostrato più di una debolezza narrativa, lasciando piuttosto deluso un pubblico che, ad essere onesti, si stava gradualmente allontanando già da tempo. Nonostante questo, però, ilcostruito con una grande attenzione dal punto di vista della narrazione umana e con una volontà emotiva ben evidente, è riuscito nella non facile impresa di salvare le sorti della sestae, soprattutto, di dare circolarità alla lunga vicenda narrata. Così, come ad una giovane principessa Lilibet, ancora non salita al trono, è ...