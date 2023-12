The Batman | il set LEGO Technic della batcycle dal film di Matt Reeves è in offerta su Amazon

Barry Keoghan ha risposto indirettamente alla domanda sul ritorno del 'suo' Joker intravisto in The Batman . Nonostante sia apparso soltanto pochi ... (movieplayer)

Barry Keoghan potrebbe tornare nei panni di Joker anche in The Batman 2, a giudicare dalla conclusione del primo capitolo della saga diretta da Matt ... (cinemaserietv)

Batman : The Animated Series - Mark Hamill non doppierà più Joker e il motivo è triste

Mark Hamill non tornerà più a doppiare Joker in Batman: The Animated Series dopo la morte di Kevin Conroy. L’attore ha detto di non sentirsela di ... (cinemaserietv)