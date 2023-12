Terra Amara programmazione Vigilia | Natale e Capodanno | quando va e non va in onda

Leggi su latuafonte

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Come cambia ladisu Canale 5? Ci sono delle modifiche ai palinsesti da parte di Mediaset per il periodo natalizio che riguardano anche la soap opera turca con protagonista Zuleyha. Solitamente gli episodi vanno indal lunedì al sabato nel primo pomeriggio di Canale 5 e di domenica nella prima serata. Ora ci saranno dei piccoli cambiamenti per quanto riguarda la messa indella soap opera turca. Infatti, Mediaset ha deciso di evitare di far perdere i nuovi episodi al pubblico durante il periodo natalizio. Vediamo insieme come.: il 25 e il 26 dicembre 2023 non va inLeggi anche: Uomini e Donne e Amici, pausa di2023:tornano in ...