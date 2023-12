Momenti opposti per Inter e Milan : la squadra di Inzaghi sempre più in vetta dopo la vittoria sull’Atalanta, il Milan a -6 dopo la sconfitta con ... (inter-news)

Champions, Condò: "Dortmund, Real Sociedad e Barça sono le squadre che le italiane possono affrontare"

A Sky prima del sorteggio.: "In cima ci sono Real e City. Real Sociedad è a un livello di difficoltà più basso. Barça abbordabile" Inter's Italian defender #15 Francesco Acerbi fights for the ball with Manchester ...

Teotino: “Milan Ha meritato l’eliminazione in Champions League” Pianeta Milan

Teotino: "Penso che sia giusto che il Milan sia in Europa League" Milan News

Padovan: "Scudetto all'Inter, bisogna capire con quanto anticipo. La Juventus non ha una squadra decente e Allegri..."

Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla lotta allo Scudetto: "La Juventus che frena a Genova e l’Inter che vince anche in casa della ...

C'è tanta stanchezza in Serie A. La decideranno gli infortuni muscolari

L'Inter va avanti spedita, il Milan recupera qualche punto, mentre da Torino a Napoli si intravede il fiatone, forse solo momentaneo. Tra impegni europei, di coppa e con le Nazionali, si vedono dita a ...