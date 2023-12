Tennis | Moya | ' anche io ho creduto che Nadal non potesse tornare a giocare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - E' ormai prossimo il ritorno nel circuito Atp di Rafaeldopo quasi un anno di assenza. L'appuntamento è per il Brisbane International, Atp 250 che prenderà il via a fine dicembre, evento che oltre a riportare in campo il 37enne spagnolo fornirà elementi in più per valutarne condizione, progressi e, perché no, obiettivi di quello che lui stesso ha annunciato con ogni probabilità come il suo ultimo anno di attività.è da pochi giorni rientrato in Spagna dopo un periodo di allenamento trascorso in Kuwait in compagnia del francese Arthur Fils e il suo coach, Carlos, ha concesso un'intervista al sito dell'Atp in cui ha condiviso impressioni e dettagli di quello che senza dubbio è stato il periodo più complicato della carriera del detentore di 22 Slam. "L'operazione a cui si è sottoposto si è ...