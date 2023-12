Tennis | Marta Kostyuk rifiuta di giocare contro Mirra Andreeva a Bourg-de-Péage | cosa è accaduto in Francia

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Gli echi del conflitto bellico in Ucraina si fanno sentire. Sono settimane particolari nel mondo dello sport, specie dopo la decisione del CIO di aprire agli atleti russi e bielorussi in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Reazioni ve ne sono state e alcune anche molto dure come quella del nuotatore ucraino Mykhailo Romanchuk, che ha parlato chiaramente di “Vergogna”. A questo proposito, un episodio c’è stato nella finale del Negometal Open, esibizione a-de-, in, dove era previsto l’incrocio tra la giocatrice ucrainae la russa. Ebbeneha deciso di non scendere in campo e quindi di non affrontare la rivale. La sedicenne, n.57 WTA, è stata dichiarata vincitrice e a beneficio del pubblico si è ...