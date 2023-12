Tennis | l’ucraina Kostyuk si rifiuta di giocare contro la russa Andreeva in un’esibizione in Francia

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nuova protesta da parte di un’atleta ucraina. La protagonista è lata Marta, che ieri doveva essere la protagonista di un match d’esibizionela 16enneMirraa Bourg-de-Péage, in. Lata n°33 Wta si è peròta di scendere in campo in finale, costringendo gli organizzatori a trovare una soluzione d’emergenza:ha giocato un uomo, Yanis Ghazouani Durand (fuori dai primi 1000 Atp), che rappresentava il club dove si sono giocate le partite: l’insi è concluso con la sconfitta dellaper 7-5 6-2. SportFace.