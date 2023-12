Tennis | Kooyong Classic | Murray | Ruud | Raonic e Polmans completano il tabellone del torneo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Melbourne, 18 dic. - (Adnkronos) - Andy, Casper, Milose Marcil quadro dei protagonisti del Care Wellness, l'esibizione in programma dal 10 al 12 gennaio alLawnClub, che sarà trasmessa su Supere SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italianae Padel. Già annunciata la presenza di Jannik Sinner, che ha scelto di non giocare tornei nel circuito prima dell'Australian Open. Oltre all'altoatesino, primo italiano a chiudere una stagione in Top 5 nell'era Open, saranno aanche Holger Rune, Frances Tiafoe, Stan Wawrinka, Karen Khachanov, Dominic Thiem, Zhang Zhizhen e Marin Cilic. ...