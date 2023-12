Tendenze capelli 2024 | cosa aspettarsi dal corto

Leggi su amica

(Di lunedì 18 dicembre 2023) I taglicortisono portatori di una grande promessa: non annoiare mai. Non ci sono limiti dimensionali, infatti, né confini per texture e pieghe, per le acconciature donna più piccole del nuovo anno. Una collezione di hairlook che hanno sfilato sulle passerelle delle sfilate Primavera Estate, assecondando lunghezze microscopiche, pieghe arricciate, naturalezza (e disordine), liscio artificiale e artificioso, scalature multiple e multiple sfumature. Con nuove declinazioni cromatiche che sorprendono e ribaltano le sintonie solite tra taglio e tinta. Senza essere mai uguali a se stessi, i nuovicortisono dotati di grande fantasia di styling. E sono portatori di una nuova ...