Tajani | “Ci siamo astenuti all’Onu perché i documenti devono essere chiari”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 dicembre 2023) “Ci sono troppe vittime tra la popolazione civile palestinese”. Si leggono su Askanews le parole di Antonio, ministro degli Esteri, in occasione della Conferenza degli Ambasciatori a Roma. “Abbiamo inviato – continua – un messaggio di grande attenzione all’esercito e al governo israeliano.” E poi ricalca che “Hamas non deve usare i civili come scudi umani.”“noi cidue volteil testo proposto non esprimeva alcuna condanna di Hamas, che è il vero responsabile di questa nuova esplosione di violenza in Medio Oriente”. Poi ha insistito dicendo che “noifavorevoli a tutte le iniziative che possono portare aiuto alla popolazione civile di Gaza.” Allo stesso tempo ha riflettuto sul documento politico che si sta pensando, “ma un documento politico ...