Tadej Pogacar al Giro d' Italia fa bene soprattutto al Giro d' Italia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nelle ultime stagioni ciclistiche abbiamo potuto appurare che le corse al cui via si schierano, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Tom Pidcock sono più belle e avvincenti di quelle senza di loro. C’entra il loro talento,la loro voglia di correre, di darsi battaglia, di fregarsene beatamente del principio – un tempo dogma – della gestione a risparmio delle energie. Il loro menefreghismo a essere formiche, il loro desiderio a essere magnifiche cicale ci ha fatto incappare in un evidente errore di percezione. Non tutto il ciclismo è ed è stato così, non tutti i corridori possono, vogliono, correre alla loro maniera. Quel che è certo è che averli, se non tutti almeno in parte, al via di una corsa è il desiderio di ogni organizzatore. Un po’ perché più questa è interessante ...