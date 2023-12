Svuota società di beni e mezzi ed evade fisco | sequestro da 6 milioni di euro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutopreventivo per quasi seidi(5,7) della Guardia di Finanza di Napoli ad un imprenditore titolare di unadi Casoria (Napoli) operante nel settore del trasporto merci su strada, indagato dalla Procura di Napoli Nord per bancarotta fraudolenta, documentale e distruttiva. Per l’accusa l’imprenditore avrebbe sistematicamente omesso di pagare le imposte accumulando un ingente debito con ilper quasi un milione di, che ha portato laall’insolvenza. I finanzieri del Secondo Nucleo Operativo Metropolitano hanno scoperto che l’imprenditore avrebbe spogliato latrasferendo senza giustificazione formale fondi ecome i camion a...