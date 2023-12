Supercoppa Italiana | da Mediaset date | orari e canale! Dove l’Inter?

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Laa quattro squadre si svolgerà in Arabia Saudita., emittente esclusiva dei diritti, ha ufficializzatoe canale di visione.tra le partecipanti. DETTAGLI ? Lasi svolgerà dal 18 al 22 gennaio come anche comunicato dallo stesso Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A. Quattro le partecipanti: Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina.ha ufficializzato allo stesso tempo glie il canale di visione delle tre partite, le due semifinali e la finalissima. Tutte le partite si giocheranno nello stadio che ospita le gare interne dell’Al-Nassr di CR7, l’Al-Awwal Park, e andranno in onda in diretta alle ore 20 italiane su Canale 5. La prima ...