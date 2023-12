Supercoppa | ecco le date ufficiali | si comincia il 18 gennaio

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha annunciato ledellaItaliana, confermando lo svolgimento dell’evento in Arabia. Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rilasciato dichiarazioni rilevanti in merito alla tanto attesaItaliana durante l’assemblea di Lega Serie A. L’evento avrà luogo in Arabia Saudita, nella città di Riyad, con le semifinali in programma il 18 e il 19, seguite dalla finale il 22 dello stesso mese. Un elemento interessante è che tutte e tre le partite si svolgeranno nello stesso stadio, l’Al Nassr, che ospiterà anche laspagnola: “Sarà giocata nellecomunicate, in Arabia Saudita a Riyad, il 18 e il 19le semifinali, il 22 la finale, ma lo stadio sarà lo stesso per ...