Superbonus no | Comunione e liberazione sì

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Spunta finanziamento da 1,5 milioni per la fondazione Sussidiarietà, in area Cl. Stoppata la proposta del governo di mandare in pensione medici e infermieri a 72 anni. Passano i 40 milioni voluti dalle opposizioni per iniziative contro la violenza sulle donne. Le novità