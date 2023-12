Il no lo ha imposto Giancarlo Giorgetti . Tre righe, scarne, dal ministero dell’Economia, per fermare l’ipotesi di una proroga del Superbonus . «Il ... (open.online)

Il ministero delle Finanze: « nessuna proroga per il 110%». Ma Forza Italia non molla, Tajani: «Continueremo a insistere, c’è ancora il ... (corriere)

Manovra Finanziaria 2024. Ecco le novità

proroga per ilNo alla proroga temporanea dello stato di avanzamento lavori per il super bonus del 110 per cento. Per i proprietari di immobili, la cedolare secca sugli affitti ...

Superbonus, nessuna modifica è stata approvata in Manovra TGCOM

Superbonus ultime notizie: ipotesi decreto legge per Sal straordinario QUOTIDIANO NAZIONALE

Manovra 2024, che cosa prevede la nuova legge appena approvata Ecco le novità

Manovra 2024, cosa ha deciso il Governo sui nuovi emendamenti presentati la scorsa settimana Cosa cambia per lo smart working e Superbonus

Superbonus ultime notizie: ipotesi decreto legge per Sal straordinario

Nessun accenno a una proroga in manovra. Liris (FdI): “Ma il governo potrebbe intervenire con un provvedimento ad hoc senza onerosità per il 2024”. Continua il pressig di Forza Italia ...