Super Mario Bros Il Film | Jack Black | Del sequel non si sa nulla | ma io vorrei un musical

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La star di. Ilparla di cosa vorrebbe vedere in un possibile. Durante un'intervista per Variety Awards Circuit Podcast, che ha interpretato il cattivo Bowser nelcampione d'incassi. Il, ha rivelato di essere pazientemente in attesa che la Universal Pictures e la Illumination diano il via libera aldel. Inoltre, secondo l'attore che ha co-scritto il celebre brano Peaches con Aaron Horvat per la colonna sonora delildovrebbe essere un. Riguardo al ...