Suicidio assistito | un altro caso a Piombino | la famiglia ha procurato il necessario

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Un quarantenne diè morto nei primi mesi di quest’anno dopo il via libera del Sistema sanitario regionale della Toscana. Lo fa sapere al Tirreno l’ex primario di anestesia e rianimazione all’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa Paolo Malacarne. Delsi parlerà oggi nel seminario L’aiuto alcome diritto? al Sant’Anna di Pisa. Malacarne non può però dare ulteriori «informazioni sull’uomo che ha preso la decisione di morire: lui e la suami hanno scelto come medico facendo espressa richiesta di non rivelare informazioni che consentano di individuarlo». Il malato si è rivolto all’Asl Toscana Nord Ovest, che ha un regolamento per i casi di morte assistita. L’Asl non ha messo a disposizione della persona il farmaco e i macchinari per il, come è successo a ...