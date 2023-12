Sud Pontino “Scatole di Natale” per donne e minori vittime di violenza | l’inziativa di “Voci nel Silenzio”

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 18 dicembre 2023) SUD– L’associaziona antinel”, in occasione delle festività, rinnovadi” destinata adi violenze ospiti nelle strutture protette. All’interno delle “”, per chiunque voglia contribuire a questa campgna, sarà possibile inserire un dono destinato a grandi e/o piccini. Come spiega bene la presidente dell’associazione, L'articolo Temporeale Quotidiano.