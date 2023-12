Struccata e sciatta | un mondo marcio! | chi massacra Chiara Ferragni dopo il video di scuse

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Giornate difficili per: prima la maxi-multa dell'Antitrust per il caso del pandoro Balocco e la beneficenza non del tutto trasparente, poi l'affondo dal palco di Atreju di Giorgia Meloni, che la ha messa nel mirino proprio per la vicenda-pandori. Quindi, l'influencer ha rotto il silenzo. Lo ha fatto con un post su Instagram, indiin cui ammette l'errore. "Il mio errore in buona fede è stato legare con la comunicazione una attività commerciale e una di solidarietà. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio. Nei prossimi giorni parlerò con il Regina Margherita per capire come l'ospedale utilizzerà la somma da me donata e vi racconterò periodicamente gli aggiornamenti. Il mio errore rimane ma voglio far sì che da questo errore si ...