(Di lunedì 18 dicembre 2023) Un’si è scontrata con un Suv deldi Joein Delaware. Lo riferiscono testimoni oculari alla Reuters . Il presidente e lasono. Le circostanze dell’incidente non sono chiare. Un’si è scontrata con un Suv deldi Joein Delaware. Lo riferiscono testimoni oculari alla Reuters. Il presidente e lasono....

Lancia una bomba nel consiglio comunale, strage sfiorata

Un funzionario locale ha fatto esplodere, nel corso di una riunione del consiglio comunale del villaggio di Keretsky, nell'oblast' di Zakarpattia in Ucraina, tre granate ferendo 26 persone, di cui 7 ...

Strage sfiorata in Usa, auto sul corteo presidenziale: illesi Biden e la first lady Gazzetta del Sud

Strage sfiorata, tamponamento tra due treni e 17 feriti: “Abbiamo sentito una botta terribile” il Resto del Carlino

Auto contro un gazebo pieno di clienti, sfiorata la strage nella notte. Le foto

Il bilancio finale è di tre persone ferite, ma poteva davvero finire in tragedia l'incidente accaduto questa notte a Taranto in via Principe Amedeo.

Poste Italiane premiata con l''Oscar di bilancio 2023' nella categoria 'Grandi imprese quotate'

Per la completezza, la trasparenza e l’innovazione della comunicazione al mercato e agli stakeholder dei propri risultati finanziari ...