Strage infinita | schianto tremendo | un 23enne morto sul colpo

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Un tragico incidente ha sconvolto la tranquillità della comunità di Eupilio. Nelle tarda serata del 17 dicembre 2023, un violento scontro frontale ha strappato la vita ad un giovane di soli 23 anni. L’incidente si è verificato poco prima delle 23:00 lungo via Provinciale, nella località di Penzano. Due veicoli sono entrati in collisione in circostanze ancora da chiarire, ma l’impatto è stato devastante. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, comprese ambulanze e automediche, per il giovane non c’era più nulla da fare. Anche l’intervento dell’elicottero del 118 si è rivelato inutile. Il ragazzo è stato dichiaratosul posto, lasciando la comunità in lutto. Un’altra persona, presumibilmente un 26enne, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni sono state descritte come gravi. Questo incidente ...