Storie di Cibo e Territorio | inizia il progetto dedicato alla valorizzazione delle tipicità locali

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà presentato martedì 19 dicembre, alle ore 18.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Brusciano, ildi”,riscoperta, anche in chiave di potenziale attrazione turistica,eccellenze gastronomiche eproduzioni tipiche del mondo contadino caratteristiche dell’Agro Nolano-Vesuviano. L’tiva è promossa, in partenariato, dai comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Marigliano, Mariglianella, San Vitaliano e Scisciano ed è co-finanziata dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e ...